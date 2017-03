Argentina, el país más caro de la región para comprar tecnología

Un relevamiento que mide los precios de siete categorías desde Estados Unidos a Chile ubica al país en el tope del ranking. La diferencia entre lo que se pagan en el mercado local y Uruguay, el segundo país más caro, es de 35%. Un smartphone cuesta 109% más que en Estados Unidos.

A pesar de la quita de los aranceles del 35% que comenzó a regir este mes para la importación de algunos productos y del lanzamiento del plan de ‘Precios Transparentes’ en el mercado local, que tuvo entre sus objetivos abaratar los precios, los productos de tecnología en la Argentina siguen siendo los más caros de la región. Mientras tanto, Chile se consolida cada vez más como el nuevo destino ‘estrella’ de compra para los argentinos. Por lo menos así se desprende de un informe de la consultora IntegraGO, que comparó los valores actuales en países de América Latina.

El relevamiento tomó más de 350 precios, 15 marcas y 60 productos en 43 establecimientos de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia y Estados Unidos. Entre las conclusiones, se observó que la Argentina es el país más caro de la región en el promedio de costos de compra de las siete categorías, con una diferencia del 102% con respecto al más económico –los Estados Unidos– y de 35% por encima del segundo país más caro, que es Uruguay.

Si se parte de los precios más bajos, en todas las categorías, después de los Estados Unidos, se ubica México (con precios un 21% más caros), seguido por Colombia (30%), Chile (38%), Brasil (63%) y Uruguay (66%). Y finalmente la Argentina.

Un combo “back to school” (notebook, impresora, pendrive y mouse) que en los Estados Unidos cuesta en promedio u$s 496, en la Argentina se paga u$s 1179, un 138% más.

Hay sólo dos casos donde se puede encontrar un producto más caro en otro país que no sea la Argentina. Las tablets, que cuestan acá un 47% que en los Estados Unidos, mientras que en Brasil la diferencia es de 71%. Y las impresoras, que cuestan un 6,58% en Brasil que en el mercado local.

Del documento surge que comprar tecnología en la Argentina sigue siendo más caro en promedio en las siete categorías que fueron relevadas. Para llegar a esta conclusión, el informe seleccionó los artículos más buscados en esta época del año, por el comienzo de las clases.

La pregunta entonces es cuánto más caro es Argentina. Si se toman como bases los precios de Estados Unidos, se paga 109% más por un teléfono inteligente; 104% más por una notebook; 98% por un monitor; 73% por un pendrive; 67% más por una impresora (en este caso comparado con Colombia); 47% por una tablet y 36% más por un mouse.

Si se compara solamente con Chile, los precios de la tecnología en la Argentina son en promedio 46% más caros. “Respecto al resultado, detectamos que regionalmente seguimos siendo el país más caro, cerrando toda posibilidad de competencia y disminuyendo la confianza del consumidor que sigue pensando en Chile como el paraíso del consumo”, señaló el informe de la consultora.

“Debemos tener en cuenta que la implementación del plan Precios Transparentes también fue un golpe a la confianza de un consumidor que ahora percibe no sólo aumentos donde antes veía la posibilidad de financiarse”, agregó el trabajo en el cual también se advierte sobre “un fuerte aumento en el costo del producto financiado respecto al mes de enero”.

Desde la consultora, también indicaron cómo evolucionaron los precios de la tecnología en las cadenas de retail local luego del impacto del fin de las cuotas sin interés. En el caso de los smartphones, el descuento promedio sobre el precio al contado ronda el 16%, mientras que el recargo por la financiación en 12 cuotas es también del 16%. Para las impresoras, el descuento es de 10% y el recargo por las 12 cuotas es del 18%. Y para las notebooks el pago en efectivo representa un ahorro de 8% mientras que el recargo por las cuotas también es del 18%.

“Con el impacto del plan de precios Transparentes se observa un descuento promedio del 9% en el pago al contado con respecto a las publicaciones de enero. En el caso de la financiación en 12 cuotas se observa un 18% sobre los precios al contado actuales”, precisó el informe. (El Cronista)