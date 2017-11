Aerolíneas Argentinas bajó frecuencias de vuelo

Aerolíneas Argentinas ha bajado la frecuencia de vuelos, entre los tramos afectados se encuentran Buenos Aires – Viedma y Bariloche – Viedma.

El legislador por Fuerza Nacional y Popular Río Negro Mario E. Sabbatella expresó que, estos cambios afectan la vida laboral, familiar, estudiantil, incluso sanitaria de muchas personas, también obstaculizan el corredor turístico de toda la costa atlántica rionegrina y el turismo interno.

“El daño generado no solo a las economías sino a las familias rionegrinas no se puede dimensionar. Viedma es la capital, Bariloche la ciudad más poblada, ambas tienen aeropuerto, pero no hay vuelos de ida y vuelta”, agregó.

“Las bajas de frecuencia Viedma – Buenos Aires – Viedma suceden siempre en las vacaciones de invierno y de verano, estos cambios se aplicarían a mediados de diciembre y si no me equivoco, quedaríamos con solo 3 vuelos semanales a Buenos Aires, es una locura si pensamos en lo que esto afecta no solo a la vida de las personas, sino al turismo del corredor atlántico, Las Grutas, San Antonio y demás destinos. Todos los que volamos observamos que la ocupación es altísima, así que el motivo de esa reducción de frecuencia no es económica”.

Para Sabbatella, estas modificaciones profundizan el abandono a la realidad de miles de personas, entre tantos temas, nos detalla que “Viedma es la capital de provincia con todo lo que eso significa en cuestiones de trámites, salud, laboral y temas estatales, pero Bariloche – a más de 10 horas por tierra – no solo es la ciudad más poblada de Río Negro, sino un destino turístico importante también para los rionegrinos como portal hacia ciudades cercanas.”