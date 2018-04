Aerolíneas Argentinas anticipó que adoptarán modalidades de low cost

El presidente de Aerolíneas Argentinas Mario Dell’Acqua anticipó la posibilidad de que la empresa de bandera comience a cobrar por separado los servicios de a bordo, como hacen las compañías low cost. También señaló que, dentro de poco tiempo, los vuelos internacionales contarán con una clase premium, como ya lo están haciendo la mayoría de las principales líneas aéreas del mundo.

“Tenemos que copiar lo bueno que tienen estas compañías y de esa manera optimizar los recursos de la empresa”, dijo Dell’Acqua durante una conferencia de prensa brindada en el marco del World Trade & Travel Council 2018 que se realiza en el Hotel Hilton.

El ejecutivo advirtió, no obstante, que la empresa no dejará de ser una línea de bandera ni adoptará todas las modalidades de las low cost, ya que no es la meta de la compañía ni lo que piden los pasajeros.

Dell’Acqua adelantó que “está muy avanzado el proceso” para el reemplazo de los aviones Embraer 190 de 90 plazas que hoy tiene Austral por otros de mayor porte y con una capacidad para 180 pasajeros.

“Esperamos que antes de fin de año ya estén volando aviones grandes con los colores de Austral”, dijo el funcionario. “Un vuelo desde Aeroparque a Jujuy en un Embraer consume 4400 kilogramos de combustible; lo mismo que consume un Boeing 737 800 Max, con la diferencia que el Max lleva 90 pasajeros más”, ejemplificó.

Además, ratificó: “Aerolíneas seguirá operando sus rutas internacionales, consolidando las frecuencias a Roma, Madrid, Nueva York y Miami y reforzando las estacionales al Caribe”. Pero advirtió que “el crecimiento sustancial se dará en el mercado de cabotaje y en el regional”, donde dijo que estará “la apuesta más fuerte” de la compañía.

Según el funcionario, “el próximo año la empresa no requerirá de los subsidios del estado para funcionar” y este año se cumplirá con la meta de requerir solo 90 millones de dólares.

En otro orden, señaló que “el 21 por ciento de los pasajes que vende Aerolíneas es en el segmento de las tarifas promocionales”, que “bajaron entre marzo de 2016 e igual mes de 2017 un 17 por ciento, y un 3 por ciento adicional entre marzo 2017 y marzo de 2018”.

“La baja en el precio de las tarifas más económicas es parte de un trabajo exhaustivo de nuestros equipos comerciales para ofrecer tarifas más competitivas en un mercado cada

vez más exigente y con una oferta y demanda creciente”, indicó Dell’Acqua.

También remarcó que “la tarifa considerada piso bajó un 57 por ciento entre enero de 2015 y marzo de 2018”, al aludir a la referencia fijada como tarifa mínima por las autoridades regulatorias.

Aerolíneas Argentinas transportó durante el primer trimestre de 2018 un 6 por ciento ciento más de pasajeros que en el mismo periodo del año anterior y en ese período los porcentajes de ocupación superaron el 80 por ciento durante 2017 y en lo que va del año promedian un 86 por ciento.