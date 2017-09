Acto de apertura del V Festival Audiovisula Bariloche en La Baita

Con la presencia del intendente Gustavo Gennuso este miércoles (20/9) en el Teatro La Baita se llevó a cabo la ceremonia de apertura protocolar de V Festival Audiovisual Bariloche. Luego del acto, comenzaron las proyecciones en la sala del teatro.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos, el cónsul de la República de Chile Diego Velazco Von Pilgrim, la subsecretaria de Cultura municipal Ana Geron; además de referentes de la industria, participantes, organizadores y público en general.

Este festival tendrá lugar en nuestra ciudad hasta el 24 de septiembre con la más variada grilla de actividades. Las proyecciones comenzaron el lunes 18 y se extendrán hasta el domingo.

Se destaca el toque vintage de esta edición con las proyecciones de Gilda y el Profesor Patagónico en formato de Autocine. Esto tendrá lugar en el predio del Mercado Comunitario, Vereertbrugghen 2481, detrás de la Estación de tren. Además de la presencia de representantes de otros países que nos visitan.

Gennuso brindó la bienvenida a los presentes, a los ilustres visitantes y los estudiantes y destacó que “se ha trabajado mucho por esto. Es un lujo como está presentado, todas las realizaciones que se van a hacer este año y todos los eventos que se han a producir”.

Asimismo destacó la relevancia de este festival que es “uno de los más importantes de la patagonia, sino el más”.

Estos festivales y encuentros, continuó, “comprenden tres cuestiones para mí son fundamentales: el profesionalismo, la pasión y el amor. Sin estas tres cosa es imposible hacer nada”, puntualizó el jefe comunal.

El cronograma de actividades continúa de la siguiente manera:

Jueves 21

09:00 – Ronda de Negocios | Patagonia Audiovisual | Red MICA + FAB 2017 – Hotel Inacayal.

10:30 – Las escuelas van al FAB | Programa infantil de cortos – Teatro La Baita.

10:30 – Las escuelas van al FAB | Programa infantil de cortos – SUM – Dina Huapi.

10:30 – Las escuelas van al FAB | Programa infantil de cortos – El Bolsón – Casa del Bicentenario.

14:00 – Jornada de Video Comunitario | 2do encuentro. Centro Cultural Ruca Che – Barrio Nahuel Hue.

14:00 – Competencia Binacional de Cortos | Programa #2: Viaje de vida (12’), Cubosoma (8’), Raymundo (9’3”), La promesa (5’36”), El pulso (10’), La noche cuesta arriba (12’), Evocación y materia (5’), Final feliz (8’2”), La galería (7’) – SUM – Dina Huapi.

14:00 – Competencia Nacional de Cortos | Programa #1: Onion (22’), El acto de mentir (16’), Tántalo (5’20”), Los dos cines de Yody Jarsún (5’), Eh Che Vo Dale (8’), Gemelos (10’), Cenizas (4’), Huye del Sol (6’), Centauro (14’) – Teatro La Baita.

14:30 – Cine Científico | La mirada del colibrí (82′) – Biblioteca Sarmiento.

15:00 – Taller Live Cinema a cargo Yro (Elie Blanchard) – FabLab, Juramento 102.

15:00 – EMMAP | Encuentro de Mujeres de Medios Audiovisuales en la Patagonia – Hotel Inacayal.

15:00 – Competencia Nacional de Largos | Hoy partido a las tres, de Clarisa Navas (80′)

Sala Km 18. Microcine Bosque del Nahuel.

15:00 – Competencia Binacional de Cortos | Programa #2: Viaje de vida (12’), Cubosoma (8’), Raymundo (9’3”), La promesa (5’36”), El pulso (10’), La noche cuesta arriba (12’), Evocación y materia (5’), Final feliz (8’2”), La galería (7’) – El Bolsón – Casa del Bicentenario.

16:00 – Competencia Binacional de Cortos | Programa #2: Viaje de vida (12’), Cubosoma (8’), Raymundo (9’3”), La promesa (5’36”), El pulso (10’), La noche cuesta arriba (12’), Evocación y materia (5’), Final feliz (8’2”), La galería (7’) – Teatro La Baita

16:30 – Competencia Nacional de Largos | Cetáceos, de Florencia Percia (77′) – Biblioteca Sarmiento.

17:00 – Competencia Nacional de Cortos | Programa #2: Mauro y Olivia (15’13”), Héroe de ciudad (14’), Costes de circulación (5’), Valentino (13’), Pandora (6’), Hertz (4’4”), Textura seis (4’), Tanguito argentino (8’), Al Silencio (15’) – Sala Km 18. Microcine Bosque del Nahuel.

17:00 – Series Patagónicas completas | Concejo Deliberante.

17:00 – Competencia Nacional de Cortos | Programa #2: Mauro y Olivia (15’13”), Héroe de ciudad (14’), Costes de circulación (5’), Valentino (13’), Pandora (6’), Hertz (4’4”), Textura seis (4’), Tanguito argentino (8’), Al Silencio (15’) – El Bolsón – Casa del Bicentenario.

18:00 – Festival Invitado | FICDH (Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos) | – Programa #2: Cortometrajes. Boxgirls, de Jaime Murciego (España, 19’). Beti bezperako koplak, de Ageda Kopla Taldea (España, 5’). Boy, de Yalda Afsah, Ginan Seidl (Alemania, 30’). La mentada de La Llorona, de Zeltia Outeiriño González (México, 27’) – Teatro La Baita.

18:00 – Reconocimiento a Narcisa Hirsch – Biblioteca Sarmiento.

19:00 – Competencia Nacional de Largos | El pampero, de Matías Luchessi (77′) – El Bolsón – Casa del Bicentenario.

19:00 – Competencia Nacional de Largos | El mago de los vagos, de Pedro Otero (80′)

Sala Km 18. Microcine Bosque del Nahuel.

19:00 -Festival invitado | FECIPA (Festival de Cine de la Patagonia Aysén) | Programa #3: El viento sabe… (103’), Materia prima (11’). – Hotel Inacayal.

19:30 – Muestra EMMAP – Programa #3 MuMA: Azafates (2′), Jordan, una historia de amor y libertad (15′), La Punta del Iceberg (48′), MuMa Animación (1′ 30″) – Teatro La Baita.

20:00 – Competencia Binacional de Largos | Dhaulagiri, Ascenso a la montaña blanca, de Guillermo Glass (72′) – Biblioteca Sarmiento.

20:30 – AutoCine | Gilda, no me arrepiento de este amor (118′) Mercado Comunitario.

21:00 – Enfoque Latinoamericano | País Invitado Uruguay: Los Modernos (88′) – Teatro La Baita.

21:30 – Retrospectiva Ignacio Masllorens. Programa #3: El Monumento (10’), Trainspotter (9’), Weddell . Blizzard (5’), Panopticon (6’) Las imágenes y las cosas (3’ 40”), Around Bolivar (5’), The girl from Downtown (6’), Japonesita (5’), Amelia (3’), La Intrusa (24’), Atlas: work in progress (5’) – Biblioteca Sarmiento.

23:00 – Competencia Binacional de Largos| Los muertos 2, de Manque La Banca (107′)

Biblioteca Sarmiento.

Viernes 22

10:00 – Taller de Video 360º a cargo Celestino Campusano | Clusters Bs.As. con Miguel Rossi – Hotel Inacayal.

10:00 – Presentación libro | El método guionarte, de Michelina Oviedo – SCUM.

10:30 – Las escuelas van al FAB | Programa infantil de cortos – SUM – Dina Huapi.

10:30 – Las escuelas van al FAB | Programa infantil de cortos – Teatro La Baita.

11:30 – Charla informativa INCAA | Concursos de TV, web y otros medios | Fomento INCAA 2017 | Raymundo Gleyzer – Auditorio Juan Cornelio, Villegas y Mitre.

14:00 – Charla | Crowdfounding, a cargo de Ideame – Hotel Inacayal.

14:00 – Taller ENERC | Asistencia de Dirección, a cargo de Alejandro Delaunay – La Llave.

14:00 – Masterclass | Uso de materiales audiovisuales en el ámbito educativo, a cargo de Alejandro Vagnenkos – Instituto de Formación Docente

14:00 – Competencia Nacional de Cortos | Programa #2: Mauro y Olivia (15’13”), Héroe de ciudad (14’), Costes de circulación (5’), Valentino (13’), Pandora (6’), Hertz (4’4”), Textura seis (4’), Tanguito argentino (8’), Al Silencio (15’) – SUM – Dina Huapi.

14:00 – Competencia Nacional de Cortos | Programa #2: Mauro y Olivia (15’13”), Héroe de ciudad (14’), Costes de circulación (5’), Valentino (13’), Pandora (6’), Hertz (4’4”), Textura seis (4’), Tanguito argentino (8’), Al Silencio (15’) – Teatro La Baita.

15:00 – Competencia Nacional de Largos | Cetáceos, de Florencia Percia (77′) – Sala Km 18. Microcine Bosque del Nahuel.

15:00 – Taller Live Cinema | a cargo Yro (Elie Blanchard) – FabLab, Juramento 102.

16:00 – Enfoque Latinoamericano | País Invitado Uruguay: Charco (78) – Teatro La Baita.

16:30 – Competencia Binacional de Largos | Mala Junta, de Claudia Huaquimilla (90′) – Biblioteca Sarmiento.

16:30 – EMMAP | Asamblea final del encuentro – Hotel Inacayal.

17:00 – Competencia Nacional de Largos | Chaco, de Juan Fernández Gebauer, Ignacio Ragone, Ulises de la Orden (80′) – Sala Km 18. Microcine Bosque del Nahuel.

17:30 – Competencia Nacional de Largos | Hoy partido a las tres, de Clarisa Navas (80′)

Teatro La Baita.

18:30 – Competencia Nacional de Largos | La vendedora de fósforos, de Alejo Moguillansky (70′). Biblioteca Sarmiento.

19:00 – SUB 21 | Video Clips | Video Danza – Teatro La Baita.

19:00 – Competencia Nacional de Largos | El peso de la ley, de Fernán Mirás (90′)

Sala Km 18. Microcine Bosque del Nahuel.

19:00 – Masterclass | Diseño y Cine, a cargo de Santiago Spigariol – SCUM.

19:00 – Retrospectiva Ignacio Masllorens | Programa #4: El teorema de Santiago (96’) – Hotel Inacayal.

20:00 – Competencia Binacional de Cortos | Los hermanos karaoke, de Bernardo Francese, Ignacio Laxalde, Agustín Gregori (77′) Biblioteca Sarmiento.

20:30 – Autocine | El profesor patagónico (102′) – Mercado Comunitario.

21:00 – Enfoque Latinoamericano | País Invitado Uruguay: Detour Fest (cortos) – El Bolsón – Casa del Bicentenario.

21:00 – Competencia Nacional de Largos | Alta Cumbia, de Cristian Jure (100′) – Teatro La Baita.

22:00 – Competencia Nacional de Largos | Qué te preocupa?, de Sebastián Raspandi (66′) –

Biblioteca Sarmiento.

Sábado 23

10:00 – Taller ENERC | Asistencia de Dirección – La Llave

14:00 – Competencia Binacional de Largos | La isla y los hombres, de Iñaqui Moulián (80′)

Biblioteca Sarmiento.

14:30 – Cine Científico | IB13 Experimental III + Identidad Patagonia – Teatro La Baita.

14:30 – PEC (Proyecto en Construcción) | Proyección FAB 2017 – Concejo Deliberante.

15:30 – Enfoque Latinoamericano | País Invitado Uruguay – Detour Fest – Teatro La Baita.

16:00 – Festival Invitado | FICDH (Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos) | Programa #3: 7 Semanas, de Constanza Figari (Chile, 67’); La mirada indolente, de Sebastián Camacho (Argentina, 19’) – Concejo Deliberante.

16:00 – Competencia Nacional de Largos | El mago de los vagos, de Pedro Otero (80′)

Biblioteca Sarmiento.

17:30 – Cortos invitados | ENERC – San Martín de los Andes – UNRN Comunicación – Me ves? – Concejo Deliberante.

18:00 – Competencia Nacional de Largos | El peso de la ley, de Fernán Mirás (90′) – Biblioteca Sarmiento.

20:00 – Acto de cierre | Entrega de premios | presentación de la Filarmónica de Río Negro – Teatro La Baita.

Domingo 24

15:30 – Proyección de ganadores FAB 2017 en las secciones PEC | Series Patagónicas | Competencia Binacional de Cortos | Competencia Binacional de Largos | SUB 21 | Video Danza | Video Clips | Cine Científico | Competencia Nacional de Cortos | Competencia Nacional de Largos – Biblioteca Sarmiento.

los shows del fab

Jueves 21

21:00 – Mi cuerpo, mi territorio (Encuentro de artistas femeninas BRC) | Lugar: Culturica. Bar de las Artes – Moreno 46, Bariloche.

Sábado 23

00:00 – Nicolás Ibarburu | Mafia de los vinilos | Che Groove. Lugar: 1920 Speakeasy – Av. San Martín 570, Bariloche.

Direcciones donde se realizan las actividades:

La Baita – Moreno 39

Biblioteca – Sarmiento Centro Civico

SCUM- Moreno y Villegas

Sala de Prensa- Centro Civico

Concejo Deliberante – Centro Civico

Hotel Inacayal – Juan Manuel de Rosas 625

Culturica – Moreno 46

Biblioteca Aime Paine- Aime Paine 211

Biblioteca Carilafquen- PN Nahuel Huapi 314

La Llave – Onelli y Sobral

Auditorio “Juan Carlos Cornelio” – Villegas 215 2°

Dengün Piuké – Ruta 40 y Quaglia

Sala Frey – Centro Civico

Universidad de Rio Negro – AULA 2A Mitre 630

FAB LAB- Juramento 102

Microcine – Del Bosque Av. Bustillo Km 18323

Instituto de Formacion Docente John O’Cconnor 1757

SUM de Dina Huapi- Los Notros 555 (Dina Huapi)

Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario – 25 de Mayo y Roca (El Bolsón)