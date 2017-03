Acompañado por Weretilneck y Gennuso, Buryaile abrió en Bariloche el Consejo Federal Agropecuario

El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, acompañadom por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Gustavo Gennuso, abrió hoy en el hotel Alma del Lago la sesión del Consejo Federal Agropecuario, que tiene como puntos salientes de la agenda el plan de fortalecimiento a productores con financiamiento orientado a cuestiones de sanidad y rentabilidad de sectores con problemas.

Encabezados por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, Alberto Diomedi, asistieron a la reunión –que se extenderá hasta mañana- sus pares y representantes del sector de todas las provincias, además de técnicos nacionales de distintas áreas.

Gennuso dio la bienvenida a los ministros visitantes, considerando “en lo agropecuario está en gran medida el futuro de nuestro país y mucho del presente. Nos parece que es algo que tiene que tener el debate, los consensos y también los disensos para avanzar”.

Buryaile destacó a Económicas Bariloche que estarán presentes funcionarios nacionales de Fondagro y el Plan Patagonia, que informarán puntualmente aspectos de estos programas lanzados por el presidente Mauricio Macri en los últimos meses.

“Tenemos un presupuesto de 1.800 millones de pesos para sanidad, la barrera sanitaria patagónica y el trabajo con todas las producciones vegetales, en el marco de un plan integral de fortalecimiento a productores, en especial a los que pasan por momentos difíciles”, sostuvo el ministro.

Precisó que en la agenda del Consejo figuran temas relativos a la producción ovina, problemas de la fruticultura en peras y manzanas, y el sector bovino y porcino, entre otros, y destacó la necesidad de defender la barrera de la Patagonia, para preservar el estatus sanitario del sur del país.

“Es muy importante preservar el status sanitario de la Patagonia y por eso llamamos a la reflexión a quienes impulsan paros y medidas de fuerza suspendiendo los controles. No cuestiono la legitimidad del reclamo, o si corresponde o no, me refiero a poner en tela de juicio el esfuerzo de la Patagonia por un status distinto al del resto del país y su protección”, señaló Buryaile.

Indicó que en función de esta idea promovió un proyecto de ley “para que esta actividad no sea pasible de abandono de trabajo basados en reclamos”.

Weretilneck respaldó a Buryaile destacando que “el año pasado el ministro decidió la unificación de la barrera fitozoosanitaria, con lo que resolvió una lucha de 20 años de las provincias patagónicas”, y coincidió en que “ahora hay que mejorar el poder de policía y la eficacia del control para evitar cualquier tipo de filtraciones”.

El gobernador destacó también el trabajo de las provincias frutícolas con el Ministerio de Agroindustria en el “Libro Blanco”, un programa integral del sector con propuestas “para cambiar estructuralmente y no con parches a esta industria”.

“Es un proyecto muy ambicioso, no sólo en lo financiero sino también en lo cultural, en el que compartimos la visión con el ministro, y que en las próximas semanas estaremos firmando un acuerdo final muy importante”, dijo Weretilneck.

El mandatario rionegrino sostuvo que este año “se presenta muy bueno para la mayoría de las economías regionales de la provincia, con una temporada de consolidación, con excepción de la fruticultura que presenta algunos problemas a resolver por separado”.

“La producción lanera es buena, con precios récord. En los últimos 7 años la lana tuvo un promedio de 3,30 dólares el kilo, que subió este año a un promedio de 5,5 dólares, con picos de 6 dólares. La pesca asiste a una captura histórica de langostinos que se extenderá, y la producción bovina también tiene muy buenos rindes en el precio por kilo”, agregó.

En cuanto a la fruticultura indicó que el año comenzó con “serias heladas y granizo, lo que afectó a la calidad de las peras” y también “hubo etapas soleadas con muy altas temperaturas, además de mucho rameo por los vientos, lo que afectó a la manzana”; señalando en cambio que “está en recuperación el mercado de manzanas de Brasil”.

Buryaile destacó asimismo las buenas expectativas para la producción agropecuaria nacional, que “demuestran la apuesta del gobierno nacional al sector”.

“Argentina tendrá una cosecha récord granos este año. De 10 millones de toneladas pasará a 18,300 millones de toneladas. Además de los números específicos, esto implica un fuerte incremento en la demanda de mano de obra y la adquisición de maquinaria, fletes, recursos fiscales y más recursos fiscales para las provincias”, afirmó.

En ese sentido agregó que el año pasado el gobierno nacional logró la “apertura de más de 20 nuevos mercados internacionales en 48 países, con lo que el país cuenta con 120 mercados en total”.

Dijo que para Río Negro y Neuquén ahora negocian en Brasil “mayor flexibilidad en criterios nacionales, para seguir mejorando las exportaciones e fruta”, a la vez que analizan “mecanismos para mejorar los márgenes adecuados de rentabilidad” del sector. “Es una lucha de todos los días”, expresó.