Abrió sus puertas Azahares, la boutique floral de Bariloche

Un casamiento en la familia de Marta, desencadenó en la idea de un emprendimiento de un rubro que no sobreabunda en la ciudad. Así nació la idea de Azahares, boutique floral, que abrió sus puertas este domingo, en una transitada calle local.

El lugar se encuentra ubicado en Elordi 636, y como no podía ser de otra manera, las flores son las protagonistas de las vidrieras y el interior del comercio. Marta y su hija, con la que además del proyecto, comparten el nombre, emprendieron este camino hace pocos meses.

Marta, la hija de la cara visible del local, se casó en diciembre y a la hora de buscar arreglos florales para la boda, no encontraron mayor oferta ni a precios razonables. “Después me fui de viaje con mi marido y en el hotel, charlando con otra pareja, la mujer me comentó que había tenido una florería y me encantó la idea”, relató a Económicas Bariloche la mayor de las Marta de Azahares.

Al consultarle sobre el porqué del nombre que lleva la florería, la joven que atiende el comercio todos los días de 9 a 13 y de 15 a 20,30 indicó que su madre es de Entre Ríos, lugar en el que hay muchos naranjos. La flor de este árbol es el azahar, y de allí surgió la idea.

Cuando comenzaron a delinear este proyecto que hoy ya es una realidad, madre e hija se contactaron con la Argentina Arte Floral, una escuela de Buenos Aires donde recibieron una capacitación intensiva en tocados para los peinados, ramos y arreglos florales.

“Queremos poder ofrecer detalles que hoy cuesta encontrar en Bariloche”, afirmaron las mujeres y agregaron que la ubicación fue elegida además porque “en pleno centro siempre andan turistas y en realidad son más los residentes quienes compran flores”, explicaron.

Marta destacó que se trata de un emprendimiento totalmente familiar: “Acá está la mano de toda nuestra familia, todos hicimos algo, mis hijos, mi nuera, mi marido y mi yerno, todos nos pusimos manos a la obra”.

Todos los miércoles, la florería recibe el pedido desde Buenos Aires, con hermosas y coloridas flores que las mujeres se encargan de armar en ramos delicados, con detalles que completan la decoración.

“De todas maneras, la gente puede pasar y comprarse una flor, no es necesario que sea un arreglo. Quizás a alguien le gusta una flor para su casa, para regalar, por eso apostamos también a los precios accesibles”, indicó Marta.

Las mujeres destacan desde el mostrador del luminoso local, que el acompañamiento de la gente durante la inauguración fue “maravilloso”. Comerciantes y vecinos se acercaron a conocer la nueva vidriera de la cuadra, que colorea el sector.

La boutique floral ofrece además, arreglos para servicios funerarios y también comenzará a operar a través de internet. “En unos días lanzamos la página web entonces la gente puede directamente comprar por ahí, por ejemplo, un regalo para alguien, y nosotros lo llevamos a domicilio sin cargo”, explicaron. También cuentan con redes sociales, como Facebook e Instagram.

“Estamos muy entusiasmadas, queremos seguir capacitándonos para ofrecer un buen servicio a un precio accesible para todos”, finalizaron madre e hija en el armonioso local. (Económicas Bariloche)