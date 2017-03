8M: más de 46 países se suman al Paro Internacional de Mujeres

Este 8 de marzo las mujeres realizarán un paro internacional en por lo menos 46 países y más de 200 ciudades y habrá marchas para decir #NiUnaMenos.

Para este miércoles 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, está convocado un Paro Internacional de Mujeres para reclamar contra el machismo, el sexismo, la desigualdad de género, la brecha salarial y los feminicidios. Mujeres de distintos países de todo el mundo se sumaron a la iniciativa para decir basta y para evidenciar el rol que cumplen en la sociedad.

Si bien para alcanzar la igualdad de género aún queda mucho por hacer a nivel político, económico y social, la violencia de género y los feminicidios son uno de los temas más importantes de la lucha feminista y uno de los principales reclamos, ya que no se trata de una problemática aislada de algún país y afecta a las mujeres de todo el mundo. Según un informe de Amnistía Internacional, 12 mujeres son asesinadas por día en América Latina por el simple hecho de ser mujeres.

El origen del Paro

La movilización nace del impulso de PARO INTERNACIONAL DE MUJERES (PIM), integrado por mujeres organizadas de más de 24 países que invitan a las mujeres de todo el mundo a dejar sus actividades ese día, ya sea actividades remuneradas como no remuneradas.

La idea del paro se inició en 2016 luego de que las mujeres de Polonia llevarán a cabo una huelga, ausentándose del trabajo y de sus casas para luchar contra el decreto que intentaba prohibir el acceso al derecho al aborto en todos los casos. Si bien el paro de las polacas no tuvo un impacto económico si lo tuvo a nivel político ya que la ley debió ser retirada.

El paro de Polonia y el que se celebrará este miércoles a nivel mundial está inspirado en la huelga de mujeres de Islandia de 1975. Ese año había sido declarado “Año de la mujer” por la ONU como una suerte de reconocimiento al feminismo de la segunda ola, que se extendía en las principales ciudades de Europa y Estados Unidos.

En Islandia se les ocurrió entonces hacer una “huelga de mujeres” con el objetivo de visibilizar su papel en la sociedad, especialmente el trabajo doméstico no remunerado y la exigencia de mayor representación política.

La huelga fue impulsada por algunas organizaciones feministas pero no tenían un proceso de movilización o huelga, por lo tanto se les ocurrió impulsarlo como un “día libre”, para garantizar la ausencia masiva de mujeres sin arriesgar los puestos de trabajo (utilizando días por enfermedad y otros tipos de licencias). Además, impulsaron el cese de todas las tareas domésticas no remuneradas, incluyendo el cuidado infantil.

El Paro tuvo una gran adhesión donde más del 90 % de las islandesas participó de una u otra forma de la medida. Junto al paro se realizó una manifestación en la capital Reykjavik con más de 25 mil personas (un número muy importante considerando la población de Islandia entonces: 213 mil habitantes).

A diferencia de la huelga de Polonia, el impacto económico en Islandia fue notorio y por ejemplo no se imprimieron diarios porque las tipógrafas eran mujeres, no funcionó el servicio telefónico, se cancelaron los vuelos porque las azafatas no se presentaron, las escuelas no funcionaron y las factorías de pescado cerraron porque su mano de obra era casi exclusivamente femenina.

La huelga también tuvo un impacto político, ya que en 1976, es decir al año siguiente el Parlamento islandés promulgó una ley que garantizaba la igualdad de derechos para hombres y mujeres, aunque esto no repercutiría en mejores empleos o compensación salarial para las mujeres.