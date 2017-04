25% de descuento para que residentes disfruten de una cabalgata única

La Fragua de Estancia San Ramón se suma a la oferta de beneficios para barilochenses y dinahuapenses durante la temporada baja. Ofrecen descuentos en sus salidas, que incluyen desayuno, cabalgata y asado en un lugar único de la estepa.

La Fragua es un sector de la estancia San Ramón que ofrece un servicio diferencial en turismo rural y que brinda la posibilidad a turistas y residentes de realizar diversas actividades en contacto con la naturaleza.

“La idea es promocionar el turismo local. Ya que creemos firmemente que no se cuida lo que no se valora y no se valora lo que no se conoce”, aseguraron a Económicas Bariloche.

Y es que al igual que otras empresas locales, La Fragua promociona atractivas rebajas en sus costos para sus salidas de medio día o día completo. Estás, suponen el traslado desde el casco céntrico de la ciudad con un desayuno bien campestre y “dos horas de cabalgata por los paisajes únicos de nuestra Estepa Patagónica, para finalizar con un asado”, explicaron desde la firma.

Las salidas son de lunes a sábado; la media jornada comienza a las 9.30 hasta las 15.30 y tiene el costo promocional de $975 por barilochense con el descuento incluido. En tanto, la salida de día entero – que ofrece dos salidas a caballo – queda con un costo de $1243,75.

Los pasajeros deberán presentar DNI con domicilio en Bariloche o Dina Huapi, pueden comprarlo en cualquier Agencias de viajes y el pago es únicamente en efectivo. (Económicas Bariloche)