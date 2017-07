VLA: por falta de tarjetas, Amancay cobra el boleto $25 cuando debía costar $ 15

Durante días la empresa no tuvo disponibilidad de plásticos y quienes quisieron tramitar la tarjeta no pudieron hacerlo. Sin voluntad de subsanar la situación ( una simple constancia de trámite presentada ante el chofer de la unidad hubiera servido) cobró los pasajes $ 10 mas caros.

La carta de presentación de la flamante empresa de transporte urbana no es la mejor. El pasado jueves “se quedaron sin los plásticos” necesarios imprimir las tarjetas de usuarios y consecuentemente solo hubo pasajes a $ 15 para quienes habían tramitado la tarjeta antes de esa fecha.

El sábado, Diario andino mantuvo el dialogo trascripto anteriormente con la empleada de la empresa en la ventanilla de la terminal. Muy amablemente la mujer detalló la situación y no ofreció ninguna solución para aquel usuario que quisiera tramitar su tarjeta. Una alternativa simple hubiera sido que la misma empresa le entregara una papel que acredite la tramitación de la tarjeta y presentado ese papel al chofer de la unidad se le permitiera al usuario viajar por 15 pesos.

No obstante, no solo que no se ofreció esa posibilidad sino que se cobró el pasaje a $ 25.

El contrato de concesión sostiene: “En lo que hace a la tarifa se fija un valor inicial de 15 pesos para la primera sección y de 25 pesos para el boleto eventual”.

En este caso, la eventualidad estuvo dada, no tanto por la falta de previsión y provisión de la empresa prestataria, sino por la falta de buena voluntad para brindarle a los usuarios la posibilidad de viajar a un valor de $ 15.

(Diario Andino)